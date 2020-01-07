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الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية

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الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية

مباشر: ارتفعت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن المكاسب جاءت محدودة مع ترقب التوترات في الشرق الأوسط.

ويأتي أداء المعدن الأصفر اليوم، والذي يعتبر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بعد يومين من المكاسب الحادة على خلفية مخاوف من نزاع جيوسياسي أوسع.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت الولايات المتحدة بشن غارة جوية على مطار بغداد تسببت في مقتل قائد عسكري في إيران، الأمر الذي أدى لتصعيد قوي في التوترات.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من الأسبوع بالرد على أيّ هجمة إيرانية تستهدف قاعدة في الولايات المتحدة أو مواطن أمريكي.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، فمن المقرر إعلان بيانات معهد الإمدادات الأمريكي عن الأداء غير الصناعي في البلاد كما سيتم الإفصاح عن أرقام طلبيات المصانع وكذلك الميزان التجاري.

وبحلول الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة أو ما يوازي 2.40 دولار ليصل إلى مستوى 1571.20 دولار للأوقية.

كما زاد السعر الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1569.23 دولار للأوقية ليربح 3.49 دولار.

وكانت أسعار الذهب لامست مستوى 1582.59 دولار للأوقية خلال الجلسة السابقة وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2013.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 96.753.

مباشر (اقتصاد)

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