المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات

الرياض ـ مباشر: وقعت وزارة المالية السعودية، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والبرنامج بتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنية للمساهمة في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الأصول والمرافق بمحفظة مشروعات الوزارة.

وأوضح مساعد وزير المالية هندي بن عبدالله السحيمي، أن هذه المذكرة تتضمن إنشاء إدارة عامة للمرافق لرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار السحيمي، إلى أن هذه المذكرة ستتيح التعاون في أعمال التمكين لإدارة المرافق الذي بدأتها الوزارة والعمل على إنهاء مراحل الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

وأضاف السحيمي أن أطر المذكرة تشمل تبادل الخبرات فيما يخص جمع وتحليل بيانات الإدارة الحالية للتشغيل والصيانة، وتحليل محفظة العقود، وحصر وتقييم الأصول المملوكة للوزارة، ودراسة إمكانية تعميم تجربة وزارة المالية على الجهات الحكومية الأخرى بالمملكة.

وأُنشئ برنامج "مشروعات" بموجب قرار وزاري صدر عام 1436هـ ليكون الذراع التمكينية لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، ويعمل على دعم الجهات من أجل رفع فاعلية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها.

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