هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

الرياض – مباشر: أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء يعد وثيقة تنظيمية؛ تتضمن متطلبات تقديم خدمات إنترنت الأشياء، واستخدام الطيف الترددي، وأجهزة إنترنت الأشياء.

وأضافت الهيئة، أن هذا التنظيم يهدف إلى توفير خدمات إنترنت الأشياء بشكل واسع، وتحفيز استغلال فرص الأعمال في مجال تقنيات وتطبيقات إنترنت الأشياء، وتوفير حلول وبدائل متعددة لخدمات إنترنت الأشياء مثل شبكات الطاقة المنخفضة واسعة النطاق (LPWAN).

وتابعت أن التنظيم يهدف كذلك إلى المساهمة في تحسين جودة العديد من الخدمات من خلال استخدام تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة.

وأشارت هيئة الاتصالات إلى أن اعتماد الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء جاء بعد إجراء دراسات متأنية، وتقييم عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، ورصد تنظيمات مشابهة لدى عدد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأكدت، أن اعتماد هذا الإطار التنظيمي يأتي ضمن جهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعيها إلى تمكين التقنيات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن بينها تطبيقات إنترنت الأشياء التي تقدم مفهوماً متطوراً يمنح جميع الأشياء قابلية الاتصال بالإنترنت أو بين بعضها لإرسال واستقبال البيانات، وأداء وظائف محددة من خلال الشبكة.

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