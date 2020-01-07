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ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل

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ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع مدفوعاً بصعود جماعي لكافة المؤشرات بقيادة البنوك والمواد الأساسية.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.63 بالمائة ليضيف إلى قيمته 50.60 نقطة بوصوله لمستوى 8255.94 نقطة.

وشهدت التداولات في النصف ساعة الأولى من الجلسة نحو 15.95 مليون سهم بقيمة 396.07 مليون ريال من خلال 18.72 ألف صفقة.

وارتفع حتى تلك اللحظة 172 سهماً تصدرها عسير بنسبة 6.81 بالمائة، وتلاه سهم سلامة المرتفع بنسبة 5.57 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم فيبكو بنسبة 3.14 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع أداء 10 أسهم تصدرها سهم الوطنية للتعليم بنسبة 0.50 بالمائة، وهبط صندوق سدكو كابيتال ريت بنسبة 1.34 بالمائة، والراجحي ريت بنسبة 0.72 بالمائة،
 
وتصدر نشاط التداولات سهم الإنماء بنحو 38.93 مليون ريال من خلال 1.577 مليون سهم موزعة على 747 صفقة.

وفي تلك الأثناء تصدر القطاعات الأكثر ارتفاعاً الاستثمار والتمويل بنسبة 1.73 بالمائة، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.67 بالمائة، وحقق قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.67 بالمائة.

ونجح سوق الأسهم "تداول" في إنهاء تعاملات جلسة أمس الاثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة؛ بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزناً بالمؤشر مرتفعاً 0.15 بالمائة إلى مستوى 8206.13 نقطة ليربح نحو 12.41 نقطة.

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