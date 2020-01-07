البيئة السعودية تطرح مشروع إدارة النفايات لاستطلاع الآراء

الرياض ـ مباشر: دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية العموم والمهتمين، إلى المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروع إدارة النفايات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مشروع إدارة النفايات يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات المتكاملة بين جميع الجهات المعنية وفق اختصاص كل منها.

وأشارت إلى أن المشروع يسعى لتقليل إنتاج النفايات وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها تحقيقاً لمفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الصحة العامة.

ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، أمس الاثنين، المتصفح الجغرافي ولوحة البيانات في مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي.

ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، مؤخراً اتفاقية تعاون علمي وفني، مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

ترشيحات:

السعودية.. توقيع اتفاقية لتحويل الفحم لبتروكيماويات باستثمارات 21 مليار ريال

نائب وزير الدفاع السعودي يستعرض تطورات المنطقة مع مسؤولين أمريكيين

وزير الخارجية السعودي: توقيع ميثاق تأسيس مجلس دول البحر الأحمر

ملكية الأجانب والسعوديين بـ"تداول" تتراجع لصالح الخليجيين

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ934 مليار ريال خلال 11 شهراً