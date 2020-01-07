هيونداي تصنع سيارات طائرة لخدمة أوبر للتاكسي الجوي

تعاونت شركة صناعة السيارت الكورية الجنوبية هيونداي مع شركة خدمات النقل التشاركي الأمريكية أوبر من أجل تطوير سيارات أجرة كهربائية طائرة، وانضمتا إلى السباق العالمي لتصنيع سيارات صغيرة ذاتية الطيران من أجل تخفيف الازدحام الحضري.

وكشفت شركات عالمية مثل ديملر الألمانية وجيلي أوتوموبيل الصينية وتويوتا اليابانية عن استثمارات في شركات ناشئة تهدف إلى إطلاق سيارات كهربائية طائرة قادرة على الإقلاع والهبوط، لكن العقبات التكنولوجية والتنظيمية كبيرة أمام هذه الخطط.

وأعطت هيونداي وأوبر جداول زمنية مختلفة على نطاق واسع للتسويق، مما يؤكد هذه التحديات، وقال إريك أليسون Eric Allison، رئيس Uber Elevate، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيجاس: لقد حققنا تقدمًا ثابتًا نحو هدف إطلاق خدمة أوبر للتاكسي الجوي Uber Air بحلول عام 2023.

فيما يتوقع أويسون تشونج Euisun Chung، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي، تسويق خدمة النقل الجوي في المناطق الحضرية في عام 2028، قائلًا: إن تطبيق القوانين والأنظمة يستغرق وقتًا.

وتعد هيونداي أول شركة لصناعة السيارات تنضم إلى مشروع تاكسي أوبر الجوي Air Uber، ومن المفترض أن تنتج الشركة الكورية الجنوبية الطائرات ذات الإقلاع العمودي الكهربائي والهبوط eVTOL إلى جانب نشرها ضمن شبكة سيارات الأجرة الجوية التي وعدت بها أوبر، بينما توفر أوبر خدمات النقل التشاركي الجوي.

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وعرضت الشركة لأول مرة النموذج الأولي المسمى S-A1 خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، وقال الشريكان: إن المركبة الكهربائية PAV، أو المركبة الجوية الشخصية، ستكون لديها القدرة على حمل ما يصل إلى أربعة ركاب في رحلات يصل مداها إلى 60 ميلاً بسرعات تصل إلى 180 ميلاً في الساعة.

وإلى جانب عرضها لنموذج أولي بالحجم الكامل من مركبة S-A1، فإن هيونداي طرحت العديد من المفاهيم الأخرى في معرض CES لهذا العام، بما في ذلك المحور، والذي من شأنه أن يربط سيارات الأجرة الطائرة بالمركبات الذاتية القيادة على الأرض، فضلًا عن المركبة المدمجة متعددة الأغراض PBV للنقل البري من وإلى المحطة.