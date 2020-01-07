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"مكة" تعلن نتائج المرحلة الأولى من المزاد العلني لتأجير محلات

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"مكة" تعلن نتائج المرحلة الأولى من المزاد العلني لتأجير محلات "مكة" تعلن نتائج المرحلة الأولى من المزاد العلني لتأجير محلات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير، عن نتائج تأجير محلات تجارية بالمزاد العلني (المرحلة الأولى).

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه نظراً للأقبال الشديد على التأجير بمحلات الشركة، فقد أسفر المزاد عن تحقيق نتائج أكثر من المتوقع.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المزاد، حققت الغرض منها وهو تأجير 8 محلات، وسيكون الأثر إيجابيا على النتائج المالية للشركة.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن المرحلة الثانية من تأجير محلات الشركة بالمزاد العلني.

وأعلنت الشركة، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن اعتزامها تأجير عدد من المحلات التجارية، بمركز شركة مكة التجاري، عن طريق المزاد العلني.

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