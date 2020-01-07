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"الكثيري" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الأهلي التجاري

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"الكثيري" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الأهلي التجاري "الكثيري" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع الأهلي التجاري

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توقيع تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع البنك الأهلي التجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أنه تم زيادة قيمة التسهيلات من 3 ملايين ريال، إلى 5 ملايين ريال، بعد إضافة مليوني ريال لقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن فترة التسهيلات تمتد إلى 31 أغسطس 2020، وقابلة للتجديد لمدد أخرى.

كما بينت أن الغرض من التسهيلات هو تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

ونوهت الشركة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، عبار عن سند لأمر، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالاتفاقية.

وأعلنت الشركة، في ديسمبر / كانون الأول الماضي، عن توقيع شركة اليان للصناعة - المملوكة لها بالكامل - اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية، ، اعتبارا من يوم الأحد 3 نوفمبر / تشرين الثاني 2019.

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