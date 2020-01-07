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نائب وزير الدفاع السعودي يستعرض تطورات المنطقة مع مسؤولين أمريكيين

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نائب وزير الدفاع السعودي يستعرض تطورات المنطقة مع مسؤولين أمريكيين نائب وزير الدفاع السعودي يستعرض تطورات المنطقة مع مسؤولين أمريكيين

الرياض ـ مباشر: قال نائب وزير الدفاع السعودي، إنه التقى، أمس الاثنين، عددا من المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الامن والسلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والدولي.

كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي، بوزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، وناقشا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدا على التعاون العسكري القائم بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وكان الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين في زيارة رسمية.

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