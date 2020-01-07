لا يفصلنا عن إنطلاق معرض CES 2020 سوى ساعات قليلة، حيث يستقبل الوسط التقني العام الجديد بأضخم حدث تقني في العالم؛ وهو (معرض المنتجات الاستهلاكية) Consumer Electronics Show المعروف اختصارًا بـ CES، والذي يُعرض فيه كل ماهو جديد في مجال التكنولوجيا، ومن المقرر هذا العام تقديم لمحة عن الهواتف الذكية المستقبلية، والتي ستظهر لأول مرة في المعرض.

يُقام المعرض كل عام في بداية شهر يناير/ كانون الثاني – ابتداءً من يوم الغد 7 يناير وحتى يوم الجمعة 10 يناير – في مركز لاس فيجاس للمعارض في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يحضره أكثر من 4000 شركة وأكثر من 175 ألف شخص هذا العام.

وتمثل أكبر مفاجآت المعرض هذا العام ظهور شركة آبل بعد غياب دام 28 عامًا، حيث ستشارك (جين هوفارث) Jane Hovarth، مديرة قسم الخصوصية العالمية بالشركة في جلسة نقاشية حول خصوصية المستهلك، والتي سيحضرها مسؤولون تنفيذيون من كبرى شركات التكنولوجيا. ويمثل هذا أول ظهور رسمي لشركة آبل في معرض CES منذ عام 1992، ما يشير إلى أنها تتحرك في اتجاه إعطاء الأولوية للأمن قبل أي شيء آخر.

فيما يلي أبرز 6 توجهات من المتوقع أن تسيطر على معرض CES 2020:

1- الخدمات التي تعتمد على الاشتراكات:

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ازدهرت الخدمات التقنية خلال عام 2019، حيث احتلت كل من آبل وديزني وجوجل المرتبة الأولى في الخدمات خلال 2019 بفضل تقديم خدمات البث والألعاب التي تعتمد على الاشتراك والتي شملت: Apple TV Plus، وDisney Plus، وGoogle Stadia، وApple Arcade، كما كان هناك توسع أكبر في الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات الناشئة.

لقد أصبحت الخدمات التي تعتمد على الاشتراكات مثل: خدمات البث التلفزيوني، والألعاب، وحماية الأمان والخصوصية على الإنترنت وغيرها جزءًا من حياتنا اليومية، لذلك من المتوقع أن تحتل هذه الخدمات مكان الصدارة هذا العام بين شركات التكنولوجيا التي تعرض ابتكاراتها في معرض CES 2020، نظرًا لأن الخدمات والاشتراكات تعتبر نموذج أعمال أكثر استدامة من المنتجات المادية.

2- التقنيات التي تتكيف مع استخدامات الإنسان:

تؤكد المساعدات الصوتية بمرور الوقت فكرة أن التكنولوجيا أصبحت تمتزج في حياتنا بشكل أكثر عمقًا، فمنذ عقدين من الزمن كانت الطريقة التي نتعامل بها مع التكنولوجيا وعالم الإنترنت هي عبر الماوس ولوحة المفاتيح والشاشة، ولكن خلال العقد الأخير بات الأمر أسهل من خلال الهواتف الذكية، بينما الآن نتجاوز أجهزة الكمبيوتر والهواتف ونبدأ مرحلة التحكم عبر الأوامر الصوتية.

أصبحت المساعدات الصوتية مثل: مساعد جوجل، وأليكسا من أمازون، وسيري من آبل أكثر ذكاءً بفضل الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، كما ظهرت ميزة التحكم بالإيماءات في جهاز Nest Hub Max من جوجل.

لذلك من المتوقع أن تركز معظم التقنيات على المستخدمين الذين يرغبون في التعلم والتكيف مع التكنولوجيا، سواء كانت سيارات أو أجهزة كمبيوتر أو هواتف أو أجهزة تحكم عن بعد، كما أن شركة UltraSense من الممكن أن تصنع فرقًا في 2020 CES من خلال تقديم ما قد يحول جميع أنواع الأسطح التقليدية إلى شاشات تعمل باللمس، وبالطبع فإن الأجهزة القابلة للارتداء مثل: الساعات الذكية، والملابس المتصلة سيكون لها وجود بارز في المعرض.

3- التقنيات الصحية:

كانت الفئة الأسرع نمواً في معرض CES خلال السنوات الأخيرة هي التقنيات التي تستهدف الصحة واللياقة البدنية، كما أن تقنيات النوم أصبح لها جناح خاص في معرض CES منذ عام 2017، وقد برزت كواحدة من أهم الفئات الجديدة في المعرض خلال العام الماضي.

لذلك من المتوقع أن نشاهد خلال معرض CES 2020 الكثير من التقنيات التي تساعد على النوم بشكل أفضل، وممارسة التمارين بشكل أكثر كفاءة، ومراقبة الحالة الصحية، وقد ظهرت بالفعل الكثير من الأجهزة الجديدة التي تختص بالصحة مثل: السوار الذكي HEALBE GoBe3 الذي يحسب السعرات الحرارية التي حرقتها تلقائيًا ويراقب ترطيب جسمك على مدار الساعة وينبهك متى تشرب الماء. ودراجات رياضية صغيرة تحمل اسم CyclePath لمساعدة الأطفال على الحفاظ على لياقتهم البدنية أثناء ممارسة ألعاب الفيديو.

4- الخصوصية والأمن:

يوجد دائما الكثير من الجدل حول الطرق التي تتعامل بها شركات التكنولوجيا مع بيانات المستخدم وعدم القيام بما يكفي للحفاظ على الأمان والخصوصية، ولكن يبدو أننا وصلنا إلى نقطة تحول حيث التفت عدد كبير من الأشخاص والشركات إلى الخصوصية والأمان.

ولذلك يضم معرض CES 2020 الكثير من الجلسات التي ستناقش فيها كبرى الشركات مواضيع الأمان والخصوصية، وأبرزها الجلسة التي ستشارك فيها آبل في أول أيام المعرض.

5- شبكات الجيل الخامس 5G:

على الرغم من أن أبرز الإعلانات حول شبكات الجيل الخامس 5G ستكون في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي سيقام في مدينة برشلونة الإسبانية أواخر شهر فبراير/شباط القادم، – حيث تستعرض فيه الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية وشركات الاتصالات كل ما هو جديد لديها – إلا أنه من المستحيل أن ألا تجد تأثيرًا لشبكات الجيل الخامس 5G في معرض CES 2020. حيث سيكون الاهتمام الأكبر حول التغييرات التي ستحدث بسبب 5G.

من المتوقع أن نرى تأثير شبكات الجيل الخامس على تقنيات إنترنت الأشياء، والسيارات الذاتية القيادة، وبطبيعة الحال ستكون هناك بعض الأمثلة على تأثيرها في مجالات الرعاية الصحية والنقل والطاقة والسلامة العامة، ولكن معظم هذه الحالات لا يزال أمامها سنوات بعد أن تصبح 5G أكثر قابلية للنمو و أكثر انتشارًا.

6- أجهزة تلفاز ذكية جديدة بدقة 8K:

يعتبر معرض CES دائمًا عرضًا كبيرًا للترفيه المنزلي، حيث تجتمع كبرى شركات التقنية لتقديم التوجهات الجديدة في الأجهزة المنزلية.

سيكون التوجه العام في معرض CES 2020 عن أجهزة التلفاز ذات دقة 8K، حيث أعلنت سامسونج بالفعل عن جهاز التلفاز الجديد بدون إطار Samsung Q950TS 8K QLED. ومن المتوقع أن نشاهد بعض التجديد في التصميم بعدما قدمت شركة LG العام الماضي جهاز تلفاز OLED TV قابل للطي.