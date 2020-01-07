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أسوس تعلن عن نسخة مخففة من حاسوبها الثنائي الشاشة ZenBook Pro Duo

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أسوس تعلن عن نسخة مخففة من حاسوبها الثنائي الشاشة ZenBook Pro Duo أسوس تعلن عن نسخة مخففة من حاسوبها الثنائي الشاشة ZenBook Pro Duo

أعلنت شركة أسوس خلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية عن نسخة مخففة من حاسوبها (زنبوك برو دو) ZenBook Pro Duo الذي كان من أكثر الحواسيب المحمولة إثارة للاهتمام في عام 2019 لأنه جاء بشاشتين معًا.

أما النسخة التي أعلنت عنها الشركة التايوانية اليوم فهي (زنبوك دو) ZenBook Duo، وهي أصغر حجمًا، إذ تأتي مع شاشة بقياس 14 بوصة، وليس 15.6 بوصة. ومع ذلك، فهو يقدم الشاشة الثانوية المسماة ScreenPad Plus أعلى لوحة المفاتيح، وهي أيضًا أصغر، إذ تأتي بقياس 12.6 بوصة وليس 14 بوصة، كما في حاسوب (زنبوك برو دو).

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فهي أيضًا أدنى من مواصفات حاسوب العام المنصرم، إذ تأتي شاشته من نوع IPS وليس OLED، وبدقة 1080p، وليس 4K. كما أن المعالج من الجيل العاشر من نوع Intel Core من سلسلة U، وليس H. أما بطاقات الرسوميات فهي من نوع GeForce MX250، وليس GeForce RTX 2060. وينطبق الأمر على ذاكرة الوصول العشوائي (رام) التي تأتي بحجم 16 جيجابايت، بدلًا من 32 جيجابايت.

ولم تعلن أسوس عن سعر حاسوبها الجديد (زنبوك دو) ولكن لا بد أن سيكون أقل من سعر (زنبوك برو دو) البالغ 2,500 دولار أمريكي. هذا وتعتزم الشركة طرحه في السوق خلال الربع الأول من عام 2020.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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