مكاسب الذهب تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: استمرت التوترات الجيوسياسية في دفع أسعار الذهب لمكاسب قوية ليتصدر المعدن الأصفر أبرز الأحداث في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 16 دولاراً عند التسوية ليصل لأعلى مستوى في نحو 7 سنوات مستفيداً من حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

واشتعلت الأزمة الجيوسياسية بين واشنطن وطهران بعد مقتل "قاسم سليماني" في غارة أمريكية يوم الجمعة الماضية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد قوي وسريع ضد إيران إذا قامت بأيَ هجوم على أهداف تابعة للولايات المتحدة رداً على مقتل رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

ومع تصاعد التوترات طالبت العراق القوات الأمريكية والأجنبية الأخرى بمغادرة البلاد وهو ما أثار حفيظة ترامب ليهدد بفرض عقوبات غير مسبوقة.

بيانات إيجابية

كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وفي منطقة اليورو أظهر النشاط الخدمي علامات أيضاً على التعافي حيث ارتفع لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال الشهر الأخير من العام الماضي.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ عام 2018، بدعم تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد.

فيما تسارع نمو نشاط قطاع الخدمات في ألمانيا لأعلى مستوى في 4 أشهر، وارتفعت مبيعات التجزئة هناك بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي.

واستمراراً للأداء الجيد للنشاط الخدمي في العالم في الشهر الماضي، نما قطاع الخدمات في بريطانيا بأكبر وتيرة منذ يوليو/تموز.

في حين سار نشاط الخدمات في الصين عكس الاتجاه حيث تراجع من أعلى مستوى في 7 أشهر خلال الشهر الأخير من 2019.

مؤشرات الأسهم وتقلبات النفط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم بقيادة قطاع التكنولوجيا ومع مراقبة التطورات الجيوسياسية.

ودفعت التوترات بين واشنطن وطهران مؤشرات الأسهم الأوروبية للهبوط عند الإغلاق بقيادة قطاعي السفر والترفيه والسيارات.

فيما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

في حين شهدت أسعار النفط جلسة متقلبة حيث حقق مكاسب تتجاوز 2 بالمائة خلال التعاملات ثم تحول للهبوط لفترة قصيرة قبل أن يعاود الارتفاع عند التسوية لكن بوتيرة أقل.

وذكر مسح حديث تراجع إنتاج النفط من أوبك خلال ديسمبر/كانون الأول بمقدار 50 ألف برميل يومياً إلى 29.50 مليون برميل يومياً.