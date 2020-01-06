محدث.. سهم "آبل" يتحول للارتفاع بالختام رغم تحذيرات بشأن أدائه

مباشر: تحول سهم "آبل" للارتفاع عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، رغم توقعات سلبية بشأن أداء السهم في 2020.

وحذر "جريل أونج" المحلل في "دويتشه بنك" عبر مذكرة للعملاء من أن سهم آبل من غير المحتمل أن يحقق مكاسب سنوية مثل التي سجلها في 2019 على الرغم من توقعات تجاوز الأداء المالي للشركة تقديرات المحللين، بحسب موقع "ماركت ووتش".

ورفع "أونج" السهر المستهدف لسهم آبل إلى بنحو 19 بالمائة إلى مستوى 280 دولار لكنه أدنى بنسبة 5.9 بالمائة عن إغلاق جلسة الجمعة الماضي البالغ 297.43 دولار.

وذكر المحلل أن هناك مخاوف من أن الارتفاع القوي لسعر السهم قد لا يتماشى مع الأداء المالي للشركة.

وعند الختام، ارتفع سهم آبل بنحو 0.8 بالمائة إلى 299.80 دولار بعد أن سجل مستوى 292.75 دولار خلال التعاملات.