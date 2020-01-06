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محدث.. سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

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محدث.. سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه محدث.. سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

مباشر: ارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 2 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع لأعلى مستوى في تاريخه.

وكتب المحلل "مايكل ليفين" في شركة "بيفوتال ريسيرش" أنه يتوقع نمواً قوياً في الإيرادات للشركة المالكة لـ"جوجل"، مشيراً إلى أن السهم قد يتفوق على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020، بحسب وكالة "بلومبرج".

ورفع السعر المستهدف لسهم "ألفابت" إلى 1650 دولار من 1445 دولار، كما رفع تصنيف السهم إلى "الشراء" من "الحياد".

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "ألفابت" بنحو 2.7 بالمائة إلى 1397.81 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 24 بالمائة في العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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