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محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

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محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بقيادة قطاع التكنولوجيا مع ترقب التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الرابحين في "وول ستريت" بقيادة سهمي "ألفابت" و"نتفليكس" بأكثر من 2 بالمائة لكل منهما.

وتضررت الأسهم الأمريكية من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط خلال التعاملات وفقد "داو جونز" أكثر من 200 نقطة قبل أن يرتفع عند الإغلاق.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد بأن الولايات المتحدة سوف ترد بسرعة على إيران إذا قامت بأيَ هجوم، وذلك رداً على مقتل "قاسم سليماني " قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وعند الختام، ارتفع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 68 نقطة، ليصل إلى مستوى 28703.8 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمائة عند مستوى 3246.2 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو  0.6 بالمائة إلى 9071.4 نقطة.

وبحلول الساعة 9:14 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.651.

مباشر (اقتصاد)

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