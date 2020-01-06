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عوائد السندات الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في شهر

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عوائد السندات الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في شهر عوائد السندات الأمريكية ترتفع من أدنى مستوى في شهر

مباشر: ارتفعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت لأدنى مستوى في شهر على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ولجأ المستثمرون للسندات كملاذ آمن وسط التصعيد الجيوسياسي لتتراجع العوائد عليها قبل أن ترتفع بعد ذلك.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن قتلت الأولى "قاسم سليماني" رئيس فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وتوَعدت إيران بالرد على الولايات المتحدة في الوقت الذي هدد فيه الرئيس دونالد بأنه مستعد للرد على أيَ هجوم.

في حين دعمت البيانات الإيجابية المتعلقة بالنشاط الخدمي معنويات المستثمرين بعد أن ارتفع في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وبحلول الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.81 بالمائة بعد أن سجل مستوى 1.76 بالمائة في وقت سابق من التعاملات وهو الأدنى منذ 3 ديسمبر/كانون الأول.

كما صعد العائد على الديون الحكومية لآجل عامين إلى مستوى 1.54 بالمائة، وزاد عائد سندات الخزانة لمدة 30 عاماً إلى 1.541 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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