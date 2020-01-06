مسح: أوبك تُخفض إنتاجها النفطي خلال ديسمبر

مباشر: ذكر مسح حديث أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفضت إنتاجها من الخام خلال ديسمبر/كانون الأول بقيادة نيجيريا.

وكشفت نتائج المسح الذي أجرته وكالة "رويترز" والصادرة اليوم الإثنين، أن متوسط إنتاج أعضاء أوبك والبالغ عددهم 14 دولة بلغ 29.50 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 50 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق له.

وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا على خفض إنتاج النفط بداية من العام الماضي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ثم وافقوا الشهر الماضي على خفض إضافي بمقدار 500 ألف برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية الربع الأول من 2020.

وبحسب المسح، فإن مستوى إلتزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج صعد إلى 158 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل 153 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مع تحقيق العراق ونيجيريا بعض التقدم في الإمتثال بالاتفاقية.

وكانت نيجيريا أكبر منتجي أوبك خفضاً لإنتاج النفط في الشهر الماضي بنحو 80 ألف برميل يومياً، كما خفض كل من السعودية والعراق الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو 0.4 بالمائة إلى 68.89 دولار للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة إلى 63.27 دولار للبرميل عند التسوية.