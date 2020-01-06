محدث.. النفط يُقلص مكاسبه عند التسوية مع مراقبة التطورات الجيوسياسية

مباشر: قلصت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، في جلسة متقلبة مع ترقب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وحققت أسعار الخام مكاسب قوية في بداية التعاملات تجاوزت 2 بالمائة ثم تحولت للهبوط قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً ولكن بوتيرة أقل.

وهدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وسط تصعيد التوترات مع إيران في الشرق الأوسط، بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد استهدفت مسؤول بارز في طهران.

وكشف مسح حديث عن تراجع إنتاج أوبك النفطي إلى 29.50 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي بانخفاض قدره 50 ألف برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق له.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 63.27 دولار للبرميل، بعد أن سجل 64.72 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد، و62.81 دولار للبرميل في الاتجاه الهابط.

وحقق الخام الأمريكي أعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 1 مايو/آيار الماضي.

وبحلول الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 68.90 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى مستوى 70.74 دولار ، وتراجع إلى 68.58 دولار للبرميل خلال التعاملات.