تقرير: البنوك التركية تبيع الدولار لدعم الليرة وسط التوترات الجيوسياسية

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن البنوك التركية قامت بضخ المزيد من الدولارات لدعم العملة المحلية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مستثمرين اليوم الإثنين، أن البنوك الحكومية قامت ببيع الدولار اليوم كما قامت بالخطوة ذاتها الجمعة لكن من الصعب تحديد عدد الدولارات التي يتم بيعها.

وأضاف التقرير أن الشئ الواضح أن البنوك التركية لن تسمح بخسارة كبيرة في قيمة الليرة.

وفي العام الماضي تراجعت الليرة بنحو 11 بالمائة ويعزى ذلك جزئياً إلى التوغل العسكري التركي في سوريا والتهديد بفرض عقوبات أمريكية.

وأدى قتل الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للقائد الإيراني "قاسم سليماني" إلى زيادة التوترات الجيوسياسية وفرض المزيد من ضغوط البيع على الليرة كما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بقوة والتأثير السلبي على عملات الأسواق الناشئة.

وتعتمد تركيا على الواردات في جميع استهلاكها للطاقة تقريبًا بما في ذلك النفط.

وأوضح التجار: "عندما ننظر إلى مراكز الصرف الأجنبي لبنوك الدولة، يمكننا أن نرى أنه في الأسابيع الأخيرة من العام، بدأت الخطوات لدعم الليرة".

ويراقب المستثمرون أيضًا توقعات السياسة النقدية التركية بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع معدل التضخم السنوي بأكثر قليلاً من المتوقع إلى 11.84 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول مما يقلل من احتمالات المزيد من الخفض للفائدة في 2020 بعد خفض 12 بالمائة في العام الماضي من 24 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت الليرة هامشياً أمام الدولار بنحو 0.07 بالمائة إلى مستوى 5.9661 ليرة.