محدث.. الذهب يربح 16 دولاراً ليسجل أعلى تسوية منذ 2013

مباشر: صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى في 7 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، حيث ربح المعدن أكثر من 16 دولاراً مع استمرار تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

واستفاد المعدن النفيس من التوترات الجيوسياسية، حيث طالبت العراق أمس الأحد القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى المغادرة بعد الغارة التي نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد وأدت إلى مقتل الإيراني "قاسم سليماني".

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد الأحد حيال تلك الخطوة، قائلاً: "إذا غادرت القوات، فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة القاعدة الجوية هناك".

كما هدد ترامب إيران أيضاً بالرد القوي والسريع إذا قامت بأيَ هجوم في الوقت الذي أعلنت فيه طهران أنها قد تتخلى عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي يثير القلق حول الالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015 مع 6 قوى كبرى.

ويعتبر المعدن الأصفر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين المالي والجيوسياسي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.40 دولار ليصل إلى 1568.80 دولار للأوقية ليسجل أعلى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان 2013، لكنه تراجع من أعلى مستوى مسجل خلال الجلسة عند 1590.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 1 بالمائة مسجلاً 1567.55 دولار للأوقية ليربح 15.35 دولار.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 96.631.