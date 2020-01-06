"موديز" تحذر: تصاعد التوترات الجيوسياسية سيؤدي لصدمة اقتصادية

مباشر: حذر محلل في وكالة "موديز" من أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران سوف يؤدي إلى صدمة اقتصادية ومالية كبيرة.

وأدى مقتل الإيراني "قاسم سليماني" في غارة أمريكية يوم الجمعة الماضية إلى تأجيج التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع تواصل التهديدات بين الطرفين.

وقال "ألكسندر بيرجيسي" كبير المحللين في وكالة التصنيف الائتماني عبر مذكرة للعملاء، اليوم الإثنين، "سيكون للنزاع الدائم بين واشنطن وطهران آثار واسعة النطاق من خلال صدمة اقتصادية ومالية واسعة تؤثر سلباً على ظروف التشغيل والتمويل"، بحسب شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وأضاف "بيرجيسي": "من المحتمل أن يكون للنزاع إذا طال أمده تداعيات عالمية، لا سيما من خلال تأثيره على أسعار النفط".

وأوضح المحلل أن آثار التوترات المستمرة ستؤثر على الاقتصاد الأوسع - وليس فقط قطاعي النفط والبنوك - حيث ستتأثر قطاعات أخرى مثل السياحة في الشرق الأوسط، على سبيل المثال.

كما أشار إلى أن البعد على المخاطرة سيكون أمرًا سلبيًا بالنسبة لمصدري أوراق الدين، وخاصة أولئك الذين لديهم احتياجات تمويل خارجية كبيرة واحتياطيات أصغر أو غير كافية نسبيًا.

وذكر "بيرجيسي" أن ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لمنتجي الخام في الشرق الأوسط"يمكن أن يخفف بعض الآثار السلبية على الائتمان، طالما ظل الطلب مرتفعاً وتستطيع الدول مواصلة التصدير.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان الماضي، وتم تداول "برنت" أعلى 70 دولاراً بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية، لكن الخام القياسي عاود لتقليص مكاسبه ليصل عند 68.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:15 مساءً بتوقيت جرينتش.