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راتب رؤساء الشركات البريطانية في3 أيام يعادل الدخل السنوي للموظفين

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راتب رؤساء الشركات البريطانية في3 أيام يعادل الدخل السنوي للموظفين راتب رؤساء الشركات البريطانية في3 أيام يعادل الدخل السنوي للموظفين

مباشر: كشفت دراسة حديثة أن دخل كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى في المملكة المتحدة يعادل 117 مرة أجر العامل البريطاني العادي.

ونشر معهد تشارترد للأفراد والتنمية بالمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، تقرير لتحليل البيانات العامة لمقارنة رواتب المديرين التنفيذيين لشركات "فوتسي 100" مع متوسط دخل العاملين العاديين في المملكة المتحدة.

ويضم مؤشر "فوتسي 100" أسهم أكبر مائة شركة بريطانية من حيث القيمة السوقية في بورصة لندن.

وأوضحت الدراسة أن الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات في البلاد يتقاضوا في 3 أيام فقط ما يعادل متوسط الراتب السنوي للعامل البالغ 29.55 ألف إسترليني (38.64 ألف دولار تقريباً).

ووفقًا للتقرير، كان متوسط دخل المديرين التنفيذيين للشركات المتواجدة في مؤشر "فوتسي 100" يبلغ نحو 3.46 مليون إسترليني في 2018، أو ما يعادل 901.3 إسترليني في الساعة.

وبالمقارنة، كان متوسط الأجر في الساعة للعاملين بدوام كامل يبلغ 14.37 جنيه إسترليني.

واعتبارًا من هذا العام، سيُطلب من الشركات المدرجة في البورصة والتي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفًا الكشف عن النسبة بين أجر الرؤساء التنفيذيين وموظفيها، حيث تتعرض الشركات في بريطانيا لضغوط متزايدة لتوفير الشفافية والتفسير حول رواتب الرؤساء التنفيذيين.

مباشر (اقتصاد)

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