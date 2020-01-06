سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

مباشر: ارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع لأعلى مستوى في تاريخه.

وكتب المحلل "مايكل ليفين" في شركة "بيفوتال ريسيرش" أنه يتوقع نمواً قوياً في الإيرادات للشركة المالكة لـ"جوجل"، مشيراً إلى أن السهم قد يتفوق على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020، بحسب وكالة "بلومبرج".

ورفع السعر المستهدف لسهم "ألفابت" إلى 1650 دولار من 1445 دولار، كما رفع تصنيف السهم إلى "الشراء" من "الحياد".

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "ألفابت" بنحو 2.1 بالمائة إلى 1389.98 دولار.

وارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 24 بالمائة في العام الماضي.