أخبار عاجلة

تويوتا تبني مدينة المستقبل Woven City -
"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة" -
شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع -
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية -
الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

Google+ Print
سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه سهم "ألفابت" يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه

مباشر: ارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليرتفع لأعلى مستوى في تاريخه.

وكتب المحلل "مايكل ليفين" في شركة "بيفوتال ريسيرش" أنه يتوقع نمواً قوياً في الإيرادات للشركة المالكة لـ"جوجل"، مشيراً إلى أن السهم قد يتفوق على شركات الإنترنت الكبرى في عام 2020، بحسب وكالة "بلومبرج".

ورفع السعر المستهدف لسهم "ألفابت" إلى 1650 دولار من 1445 دولار، كما رفع تصنيف السهم إلى "الشراء" من "الحياد".

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "ألفابت" بنحو 2.1 بالمائة إلى 1389.98 دولار.

وارتفع سهم "ألفابت" بأكثر من 24 بالمائة في العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"