الإسترليني يرتفع مع تراجع تكهنات خفض الفائدة البريطانية

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية ومع تراجع توقعات خفض الفائدة البريطانية.

ويأتي ارتفاع العملة البريطانية ليكسر موجة الخسائر التي طالتها منذ بداية العام الجاري، بعد ارتفاع النشاط الخدمي في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي ليخرج من نطاق الانكماش.

وذكر "توماس بوغ" المحلل البريطاني في شركة "كابيتال إيكونوميكس" أن البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم تشير إلى أنها قد تشهد تحسناً أكثر في الفترة القليلة المقبلة بعد نتائج الإنتخابات العامة مع تحسن الثقة، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وتابع المحلل: "إذا تم تأكيد ذلك في الشهر الجاري والمقبل فيجب أن يكون ذلك كافياً لإقناع البنك بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.75 بالمائة.

وترى الأسواق فرصة 6 بالمائة لخفض معدل الفائدة خلال اجتماع المركزي البريطاني في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، مقارنة مع توقعات كانت تبلغ 85 بالمائة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعد أن أسفرت الانتخابات العامة التي عُقدت في الشهر الماضي عن فوز حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون والذي من شأنه أن يعزز فرص إتمام البريكست بحلول نهاية الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 3:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.3147 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل اليورو 0.8505 إسترليني.