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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع التوترات بين واشنطن وطهران

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محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع التوترات بين واشنطن وطهران محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع التوترات بين واشنطن وطهران

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة المستثمرين التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسهم قطاعي السفر والترفيه والسيارات بأكثر من 1 بالمائة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.

وهدد الرئيس دونالد بأنه سيرد بشكل قوي وسريع على أيَ هجوم لإيران على أهداف أمريكية.

واتجه المتداولون في سوق الأصول الخطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب والسندات الحكومية بعد غارة جوية أمريكية نفذتها الأخيرة في الأسبوع الماضي تسببت في مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع نشاط الخدمات في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 4 أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول مع صعوده في بريطانيا وألمانيا.

كما ارتفعت ثقة المستثمرين في اقتصاد منطقة اليورو لأعلى مستوى منذ عام 2018.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 416.6 نقطة.

كما تراجع  مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7 بالمائة ليسجل 13126.9 نقطة، في حين أن مؤشر "كاك" الفرنسي شهد انخفاضاً بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 6013.5 نقطة.

وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 7575.3 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1188 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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