مبيعات فورد في سوق السيارات الأمريكي تتراجع 3% خلال 2019

مباشر: تراجعت مبيعات شركة فورد للسيارات داخل السوق الأمريكي بنسبة 1.3 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي كما شهدت هبوطاً بنحو 3 بالمائة في مجمل عام 2019، لينخفض سهم الشركة.

وأعلنت شركة "فورد" خلال بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، تراجع مبيعاتها من السيارات في السوق الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 601.862 ألف وحدة وهو أقل بنحو 1.3 بالمائة مقارنة مع أرقام الربع المماثل من 2018.

لكن مبيعات شاحنات فورد ارتفعت عن الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي بنسبة 15.9 بالمائة، وهي أعلى نسبة منذ 2001، في حين تراجعت مبيعات "إس يو في" بنحو 4.1 بالمائة في الفترة نفسها مع هبوط مبيعات السيارات 41 بالمائة.

وانخفضت مبيعات شركة فورد بنسبة 3 بالمائة خلال مجمل العام الماضي مقارنة مع عام 2018، حيث بلغت مبيعاتها في سوق السيارات بالولايات المتحدة 2.42 مليون.

وبحلول الساعة 3:53 مساءً توقيت جرينتش، تراجع سهم شركة فورد بنسبة 1.4 بالمائة ليصل الى 9.09 نقطة.