محدث.. الدولار الأمريكي يُقلص تراجعه عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: قلص الدولار الأمريكي خسائره أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية وتزامناً مع تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومن ناحية أخرى، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه إذا قامت إيران بشن هجمات عسكرية فسيكون الانتقام كبيراً، في حين تعهد قائد إيراني بطرد الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت تريليوني دولار على المعدات العسكرية، مهدداً إيران بإرسال بعض تلك المعدات بدون تردد حال قيامها بهجمات على أيّ قاعدة أمريكية.

وكانت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد شهدت تسارعاً ملحوظاً في الأيام الماضية، في أعقاب مقتل القائد العسكري الإيراني "قاسم سليماني" في ضربة أمريكية بطائرات مسيرة في العراق.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1186 دولار.

وفي نفس الوقت، ارتفعت العملة الخضراء مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 108.37 ين، لكنها سجلت هبوطاً بنسبة 0.6 بالمائة أمام الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.3167 دولار.

وتراجعت العملة الخضراء مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة لتصل إلى 0.9691 فرنك.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 96.710 بعد أن سجل مستوى 96.540 في وقت سابق من التعاملات.