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سهم "آبل يتراجع مع تحذيرات بشأن أدائه

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سهم "آبل يتراجع مع تحذيرات بشأن أدائه سهم "آبل يتراجع مع تحذيرات بشأن أدائه

مباشر: تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل تراجعه من مستوياته القياسية مع توقعات سلبية بشأن أداء السهم في 2020.

ويتجه سهم الشركة الأمريكية للتراجع الثاني على التوالي من مستوى قياسي مرتفع، بعد مكاسب حوالي 85 بالمائة في العام الماضي.

وحذر "جريل أونج" المحلل في "دويتشه بنك" عبر مذكرة للعملاء من أن سهم آبل من غير المحتمل أن يحقق مكاسب سنوية مثل التي سجلها في 2019 على الرغم من توقعات تجاوز الأداء المالي للشركة تقديرات المحللين، بحسب موقع "ماركت ووتش".

ورفع "أونج" السهر المستهدف لسهم آبل إلى بنحو 19 بالمائة إلى مستوى 280 دولار لكنه أدنى بنسبة 5.9 بالمائة عن إغلاق جلسة الجمعة الماضي البالغ 297.43 دولار.

وذكر المحلل أن هناك مخاوف من أن الارتفاع القوي لسعر السهم قد لا يتماشى مع الأداء المالي للشركة.

وبحلول الساعة  3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم آبل بنحو 0.1 بالمائة إلى 296.10 دولار بعد أن سجل مستوى 292.75 دولار في وقت سابق من التعاملات.
 

مباشر (اقتصاد)

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