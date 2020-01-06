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السعودية.. توقيع اتفاقية لتحويل الفحم لبتروكيماويات باستثمارات 21 مليار ريال

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الرياض – مباشر: كشفت الهيئة الملكية في ينبع ، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية استثمارية لتخصيص أرض بمدينة ينبع الصناعية؛ لمشروع شركة البولي كيم السعودية.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن قيمة الاستثمار بالمشروع يفوق الـ 21 مليار ريال، ويمتد على مساحة تصل لأكثر من 2 مليون متر مربع.

وأضافت الهيئة الملكية بينبع، أن توقيع الاتفاقية مع الشريك الصيني يأتي تتويجاً لنتائج الاتفاقيات الاستثمارية التي تمت خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين.

وأوضحت الهيئة، أن المشروع يقوم بتحويل الفحم البترولي لمنتجات بتروكيميائية وكيميائية، ومن المتوقع ان يوفر المشروع أكثر من1500وظيفة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة فهد القرشي، والعضو المنتدب لشركة الرواد للتطوير والاستثمار الصناعي نبيل تركستاني.

وأشار القرشي، إلى أنه سيتم البدء في الإنشاء بالعام القادم، متوقعا أن يكون التشغيل في العام 2024.

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ووقعت شركة أكوا باور السعودية، في 25 فبراير/ شباط من عام 2019، عدداً من مذكرات التفاهم مع مؤسستين صينيتين؛ هما "صندوق طريق الحرير" وشركة "هواوي"، على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الصين الشعبية.

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