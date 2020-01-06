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نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ5 أشهر

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نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ5 أشهر نشاط الخدمات في الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى بـ5 أشهر

مباشر: ارتفع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 5 أشهر في ديسمبر/كانون الأول، مع زيادة الطلبيات الجديدة.

وبحسب بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث والصادرة اليوم الإثنين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الولايات المتحدة إلى مستوى 52.8 نقطة في ديسمبر/كانون الأول وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز، مقارنة مع 51.6 نقطة في الشهر السابق له.

وكان من المتوقع أن يسجل النشاط الخدمي في الولايات المتحدة مستوى 52.2 نقطة خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في 5 أشهر، كما شهد الإنتاج توسعاً بدعم الاستثمارات الجديدة خلال الشهر الماضي.

فيما شهد مؤشر التوظيف ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي دفعه لأعلى مستوى منذ يوليو/تموز الماضي.

وبحلول الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 96.724.

مباشر (اقتصاد)

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