"داو جونز" يتراجع 140 نقطة بالمستهل مع المخاوف الجيوسياسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" أكثر من 140 نقطة مع التصعيد الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أسهم شركات الطيران أكبر الخاسرين مع مخاوف تزايد تكلفة الوقود على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

ومثلها كمثل باقي الأسواق العالمية تضررت الأسهم الأمريكية من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة سوف ترد بسرعة على إيران إذا قامت بأيَ هجوم، وذلك رداً على مقتل "قاسم سليماني " قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكانت "وول ستريت" تراجعت بوتيرة قوية في نهاية جلسة الجمعة الماضية حيث فقد "داو جونز" 230 نقطة على خلفية النزاع الجيوسياسي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الصناعي "داو جونز" بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 141.6 نقطة، ليصل إلى مستوى 28493 نقطة.

كما هبط "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 3221.5 نقطة، وانخفض المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8967.9 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 96.638.