تراجع حاد لعملة إيران بعد تصعيد الأزمة مع واشنطن

مباشر: تراجعت عملة إيران لأدنى مستوى في أكثر من 6 أشهر أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين واشنطن وطهران.

وتدهورت معنويات المستثمرين مع تكاثر الغيوم في المشهد الجيوسياسي على خلفية قتل الولايات المتحدة للمسؤول الإيراني "قاسم سليماني"، وتوَعد طهران بالرد.

فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرد سيكون سريعاً وقوياً ضد أي عملية إيرانية تستهدف أهدافاً أو أشخاصاً تابعين للولايات المتحدة.

ومنذ مقتل "قاسم سليماني" يوم الجمعة الماضي، انخفض الريال الإيراني في السوق السوداء للعملة بنحو 4.3 بالمائة أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 139.5 ألف ريال لكل دولار، بحسب وكالة "بلومبرج".

ومن شأن خسائر العملة المحلية أن تُعمق جراح الاقتصاد الإيراني المتدهور بالفعل على خلفية العقوبات الأمريكية.

وتمتلك إيران سعر صرف رسمي لعملتها أمام الدولار عند 42 ألف ريال لكل دولار، لكن السعر في السوق السوداء للعملة يتجاوز السعر الرسمي.