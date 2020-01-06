جولدمان ساكس: الذهب أفضل استثمار في أوقات التوترات الجيوسياسية

مباشر: اعتبر "جولدمان ساكس" أن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين خلال مراحل عدم اليقين والتصعيد الجيوسياسي.

وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن البنك الاستثماري الأمريكي ونقلتها وكالة رويترز، اليوم الإثنين، أن الذهب يعتبر ملاذ آمن أفضل مقارنة بالنفط خلال فترات التوتر الجيوسياسي.

وشهدت أسعار الذهب والنفط مكاسب ملحوظة في أعقاب تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد عسكري إيراني في العراق بضربة جوية أمريكية، وسط توعد إيراني بالرد.

وحافظ البنك على توقعاته لأسعار الذهب على مدار الثلاثة والستة والإثني عشر شهرًا المقبلة للذهب عند مستوى 1600 دولار للأوقية، لكنه يرى إمكانية حدوث مزيد من الصعود للأسعار في حال تسارع التوترات الجيوسياسية.

وأفاد البنك الأستثماري "جولدمان ساكس" أن الزيادة في التوترات الجيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عندما تكون حادة بما يكفي للتسبب في انخفاض قيمة العملة.

وأضاف أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يزيد من قوة الذهب عالمياً، بعد أن وصل بالفعل لأعلى مستوى في 7 سنوات.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 1.6 بالمائة ليسجل 1576.80 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن الذهب بنحو 1.5 بالمائة مسجلاً 1575.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 96.619.