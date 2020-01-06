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تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا لأدنى مستوى بـ6 سنوات

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مباشر - أحمد شوقي: تراجعت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في 6 سنوات خلال العام الماضي، مع عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية صناع وتجار السيارات، اليوم الإثنين، تراجع عمليات تسجيل السيارات في بريطانيا بنحو 2.4 بالمائة خلال 2019، في ثالث هبوط سنوي على التوالي.

وبلغت مبيعات المملكة المتحدة 2.31 مليون سيارة في العام الماضي، مقارنة مع 2.36 مليون سيارة في 2018.

ويأتي تراجع مبيعات بريطانيا من السيارات مع ضعف الاستثمارات وثقة المستثمرين نتيجة للمناخ السياسي والاقتصادي غير المستقر وسط ترقب خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وانخفضت مبيعات سيارات الديزل بنحو 21.8 بالمائة في العام المنصرم لتصل إلى 583.4 ألف مركبة.

في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربية في بريطانيا بنحو 144 بالمائة لتصل إلى 37.85 ألف سيارة في العام الماضي على أساس سنوي.

وخلال شهر ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة بنحو 3.4 بالمائة إلى 148.9 ألف سيارة.

مباشر (اقتصاد)

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