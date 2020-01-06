العدل السعودية: إنجاز 11.4 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة

الرياض – مباشر: قالت وزارة العدل السعودية، اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441هـ في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة بلغ 11.43 ألف قضية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن منطقة الرياض تصدرت القائمة بـ 5.89 ألف قضية، تليها مكة المكرمة بـ 4.84 ألف قضية، ثم الشرقية بـ 2.45 ألف قضية، ثم المدينة المنورة بـ 717 قضية.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن المحاكم التجارية عززت بيئة قطاع الأعمال بالمملكة؛ بتوفيرها مناخا اقتصاديا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكدت، أن حزمة القرارات التي اتخذتها مع المجلس الأعلى للقضاء أدت إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها.

وبينت الوزارة، أنه من بين تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

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