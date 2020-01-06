افتتاح مصنعين للأدوية في البحرين باستثمارات سعودية خلال 2020

مباشر: قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين، أن الدولة ستفتتح أول مصنع وطني ومحلي للأدوية والفيتامينات خلال منتصف العام الحالي، وذلك عقب الاجتماع مع الرئيس التنفيذي لمصنعي البحرين فارما و جلف بايوتك رياض محمد العشبان.

وأضافت مريم الجلاهمة، أن مصنع البحرين فارما سينتج المستحضرات الصيدلية على شكل شراب أو كبسولات رخوية، كما سيقوم مصنع جلف بايوتك بإنتاج الأدوية التي تعطى عن طريق الحقن وتغطي جميع الأدوية الضرورية لحالات الطوارئ، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأشار العشبان أن المصنعين سوف يُلبيان طلبات المستحضرات الصيدلية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وامريكا.

وسينتهي مصنع البحرين فارما من إعداد كافة خطوط التشغيل بقدوم نهاية الشهر الجاري ليبدأ إنتاجه في منتصف 2020، فيما سينتهي مصنع جلف بايوتك من التجهيزات في أبريل/نيسان 2020، لينطلق إنتاجه بحلول نهاية العام الجاري.

يُذكر أن مصنع البحرين فارما هو استثمار سعودي، كما يُعد مصنع جلف بايوتك استثمار سعودي بحريني.

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