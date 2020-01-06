غدا.. تداول وحدات صندوق الراجحي ريت الجديدة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن بدء تداول وحدات صندوق الراجحي ريت الجديدة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني.

ووافقت هيئة السوق المالية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على الطلب الذي تقدمت به شركة الراجحي المالية (مدير الصندوق) لزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت، عن طريق طرح وحدات إضافية للاستحواذ على أصول عقارية جديدة.

وأعلنت شركة الراجحي المالية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موعد بدء الاشتراك في زيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت، وذلك عن طريق طرح عام للمستثمرين.

وكشف مدير الصندوق، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن نتائج الطرح العام المتعلق بزيادة إجمالي قيمة أصول صندوق الراجحي ريت.

ويبلغ رأسمال الصندوق 1.222 مليار ريال، بإجمالي وحدات 122.2 مليون وحدة، تبلغ قيمتها الاسمية 10 ريالا.

يشار إلى أنه تم إدراج صندوق الراجحي ريت، بسوق الأسهم السعودية "تداول"، ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، بتاريخ 20 مارس/ آذار 2018.

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