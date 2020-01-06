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قطاع الخدمات في ألمانيا يواصل التعافي خلال ديسمبر

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قطاع الخدمات في ألمانيا يواصل التعافي خلال ديسمبر قطاع الخدمات في ألمانيا يواصل التعافي خلال ديسمبر

مباشر: تسارع نمو نشاط قطاع الخدمات في ألمانيا لأعلى مستوى في أربعة أشهر خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، لينهى عام 2019 على قاعدة أكثر صلابة.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة الأبحاث "ماركت"، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في ألمانيا ارتفع إلى 52.9 نقطة في شهر ديسمبر/كانون الأول، مقابل 51.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نشاط الخدمات في ألمانيا سوف يسجل 52.0 نقطة لشهر ديسمبر/كانون الأول.

وتعتبر هذه القراءة أعلى من التقديرات الأولية والبالغة 52.0 نقطة كما أنها أعلى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش والبالغ 50 نقطة.

وأظهرت البيانات أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الخدمات في ألمانيا صعدت لأعلى مستوى منذ أبريل/نيسان الماضي، كما زاد تشغيل العمالة وتكاليف المدخلات وأسعار المنتجات النهائية.

وعلى صعيد المؤشر المركب (الذي يجمع النشاط الصناعي والخدمي معاً)، فقد سجل صعوداً إلى مستوى 50.2 نقطة في الشهر الماضي، مقابل 49.4 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وبحلول الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.1197 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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