السعودية.. تدشين المتصفح الجغرافي بمشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي

الرياض – مباشر: دشن وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، اليوم الاثنين، المتصفح الجغرافي ولوحة البيانات في مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي، والذي يحتوي على جميع الأنشطة والحيازات الزراعية بالمملكة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا المتصفح يتيح للمستخدم معرفة تفاصيل الأنشطة الزراعية في جميع المناطق، وتطبيق السياسات الزراعية التي تهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلالها إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، من خلال التركيبة المحصولية المتوافقة مع الميز النسبية للمناطق.

وأضافت الوزارة، أنه سيعمل كذلك على إصدار رخص زراعية متوافقة مع نظام الزراعة ومتكاملة مع الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها كافة.

وأطلقت الوازرة، في وقت سابق، مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي؛ بهدف تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المشروع يستهدف حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لتلك الأنشطة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى جمع المعلومات وحفظها وتحليلها، وتوحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، فضلاً عن ضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.

وبحسب بيان الوزارة، يبلغ عدد الأنشطة الزراعية التي يغطيها مشروع "حصر" 11 نشاطاً زراعياً، تتمثل في المزارع العامة، والأنشطة الحيوانية، والطيور، والثروة السمكية، والأنعام، والأشجار الدائمة، والمشاتل، والمزارع المحمية، والآبار، وأجهزة ري محوري، والمناحل.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم حتى الآن حصر 3 مناطق هي الجوف وتبوك والرياض، والتي تحتوي على 99.7 ألف نشاط زراعي، وتم إضافتها للمتصفح الجغرافي بعد اكتمال تحليل البيانات والتحقق من جودتها وصحتها.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه يتم العمل الآن على حصر الأنشطة الزراعية بالمنطقة الشرقية وستتوالى باقي مناطق المملكة تباعاً.

وتوقعت الوزارة، أن يتم حصر أكثر من 400 ألف حيازة زراعية في جميع المناطق، وذلك من خلال فرق عمل تشكلت من عدد من الخبراء والمتخصصين في عمليات الاستشعار عن بُعد والتخطيط والبرمجة وتقنية المعلومات والحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق وضبط الجودة.

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