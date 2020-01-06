"البنوك" يعود بسوق الأسهم السعودية للمكاسب.. وسط تراجع السيولة

الرياض - بدور الراعي: نجح سوق الأسهم السعودية "تداول" في إنهاء تعاملات جلسة يوم الإثنين داخل المنطقة الخضراء، بعد أن عدل أوضاعه بنهاية الجلسة، بدعم مباشر من قطاع البنوك، الأعلى وزنا بالمؤشر.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعا 0.15 بالمائة الى مستوى 8206.13 نقطة ليربح نحو 12.41 نقطة.

وتراجعت أحجام التداول إلى 157.83 مليون سهم مقابل 175.9 مليون سهم وبقيمة 4.072 مليار ريال مقارنة بـ 4.233 مليار ريال بنهاية تعاملات أمس الأحد.

وشملت المكاسب 65 سهما تصدرها "الأسماك" بنسبة 9.86 بالمائة، وتلاه سهم مجموعة الحكير بنسبة 7.99 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم إم آي اس بنسبة 5.38 بالمائة.

وفي المقابل انخفض أداء 120 سهم تصدرهم "الكابلات" بنحو 9.96 بالمائة، وتلاه سهم مهارة بنسبة 4.82 بالمائة، كما انخفض أداء سهم انعام القابضة بنسبة 3.07 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو نشاط التداول بنحو 19.34 مليون سهم وبقيمة 662.54 مليون ريال، وأغلق متراجعا 0.14 بالمائة عند مستوى 34.50 ريال.

وأغلق قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.58 بالمائة بدعم من سهم ساب المرتفع بنسبة 2.84 بالمائة، سامبا بنسبة 2.56 بالمائة، اضافة الى ارتفاع سهم الراجحي مرتفعاً بنسبة 0.16 بالمائة.

وتراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04 بالمائة بفعل تراجع سهم سابك بنسبة 0.11 بالمائة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي إمتص صدمة الخبر الجيوسياسي خلال تعاملات اليوم، ليغلق فوق مستويات الـ 8200 نقطة مما يعطي السوق دفعة للارتفاع فوق تلك المستويات.

وأضاف آل ثقفان لـ "مباشر" إنه من المقرر، أن يتماسك السوق، مع اقتراب إعلان الشركات عن النتائج المالية السنوية والتي يتوقع ان تكون جيدة، إلى جانب توالي الإعلان عن التوزيعات.

كان المؤشر العام للسوق قد أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة 2.42 بالمائة، فاقداً 203.29 نقطة من قيمته، هبطت به إلى مستوى 8,193.72 نقطة.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تواصل أسواق الأسهم الخليجية موجة الهبوط خلال جلسة اليوم الاثنين وسط تراجع شهية المستثمرين عن المخاطرة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية ومراقبة لما سيحدث بالأسواق العالمية.

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