الصين تدعو واشنطن للحوار بدلاً من استخدام القوة ضد إيران

مباشر: دعت الصين إلى ضبط النفس وعدم استخدام العنف في العلاقات الدولية، في رد فعل على تصعيد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، فإن الوزير "وانغ يي" تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني يوم السبت الماضي، بعد أيام من مقتل القائد العسكري "قاسم سليماني" بضربة جوية أمريكية في العراق.

وقال وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين تعارض استخدام القوة في حل النزاعات الدولية، كما أنها تحث الولايات المتحدة على الحوار بدلاً من إساءة استخدام القوة.

وأضاف" يي" أن الصين ستواصل التمسك بموقف موضوعي وعادل ولعب دور بناء في حماية السلام والأمن في منطقة الخليج بالشرق الأوسط.

وتعتمد الصين بقوة على واردات النفط من الشرق الأوسط، في الوقت الذي شهد فيه سعر الخام صعوداً حاداً بعد تصعيد الأزمة الجيوسياسية.

ووصل اليوم سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/أذار لمستوى 70 دولاراً للبرميل.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين قد يوقعان الاتفاق التجاري في الشهر الجاري، بعد أشهر من الخلاف الذي تسبب في أضرار اقتصادية عالمية حادة.