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مصر والسعودية تتفقان على رفض التصعيد التركي في ليبيا

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مصر والسعودية تتفقان على رفض التصعيد التركي في ليبيا مصر والسعودية تتفقان على رفض التصعيد التركي في ليبيا

القاهرة - مباشر: اتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على رفض التصعيد التركي لما يمثله من مخالفة للقانون الدولي فضلاً عن التأكيد على أهمية دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية.

جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة الرياض، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لا سيما التوترات المتصاعدة على المشهد الليبي في ضوء الخطوة الأخيرة المتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء للأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية والتركية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة في الخليج.

واتفق الطرفان على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلباً على أمن واستقرار الخليج العربي.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأخرى والأزمات الراهنة وسُبل التنسيق المشترك بين البلدين إزاءها بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزيران عُمق العلاقة الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وما يجمعهما من علاقات وطيدة، كما بحثا سُبل تعزيز مختلف مجالات التعاون المُشترك ودفعها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المُقبلة.

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