إنفوجرافيك.. الفارق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة بالسعودية

الرياض – مباشر: بدأت المملكة العربية السعودية، في 23 يونيو/ حزيران 2019، في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة "سابرك".

وتمنح الإقامة المميزة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة، وفق المعايير التي حددها النظام وفي بيئة استثمارية جاذبة، تحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي، الذي نشره مركز خدمات الإقامة المميزة بالسعودية، الفارق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة وأهم المتطلبات المتعلقة بكل منهما:

وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.

وأعلن مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن منح الدفعة الأولى من المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة المميزة في المملكة ممن استوفوا الشروط الخاصة بالنظام.

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