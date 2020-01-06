وزير الخارجية السعودي: إقرار ميثاق تأسيس مجلس دول البحر الأحمر

الرياض ـ مباشر: قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة حريصة على عدم تصعيد الوضع في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تسريع وتيرة تعاون وتعزيز القدرات لمواجهة أية مخاطر أو تحديات تواجه المنطقة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بالرياض، اليوم الاثنين، أنه تم توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار الوزير، أن مقر المجلس سيكون مدينة الرياض السعودية، وسوف يعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، من أية مخاطر أو تحديات.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: "الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن بها ثروات كبيرة جداً يجب حمايتها".

كما أكد الوزير، على أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة ولابد من رفع مستوى التنسيق والتحاور والتعاون فيما بينها.

واستضافت العاصمة السعودية، الرياض اليوم الاثنين، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض.

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