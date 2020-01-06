العمل السعودية توضح مزايا وتعويضات العاملين ليلاً

الرياض - مباشر: قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، إن هناك العديد من المزايا والتعويضات التي يحصل عليها "العامل الليلي".

وأضاف خالد أبا الخيل في لقاء مع "العربية"، اليوم الاثنين أن المزايا تشمل توفير مزايا في الأجر أو ساعات العمل أو أي مزايا أخرى، مثل بدل نقل، تقليل ساعات العمل، إضافة إلى توفير بدل لطبيعة العمل الليلي.

وأكد "أبا الخيل" أن من الحقوق أيضاً حفظ حق العامل الليلي في الترقيات أو التدريب أو التطور الوظيفي عموماً، لأن هذه الفترة عادة يقل التواصل فيها مع الإدارة العليا وباقي العاملين فيتطلب حفظ حق العامل الليلي للحصول على ما يحصل عليه زملاؤه في ساعات العمل العادية الأخرى، وكذلك التأكد من توفر الخدمات الصحية المناسبة في حال حدث أي طارئ صحي في العمل".

كما أكد أن من ضمن حقوق العامل عدم تشغيله في الفترة الليلية في حالة وجود تقرير طبي يشير إلى عدم ملاءمة العامل للعمل في هذه الفترة، وكذلك السيدة الحامل قبل 24 أسبوعاً (6 أشهر) من الوضع.

وأعلنت وزارة العمل السعودية مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري عن بدء تطبيق قرار العمل الليلي اعتباراً من اليوم الأربعاء، تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

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