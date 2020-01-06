مجلس النواب الأمريكي يبحث تشريع لتحجيم تحركات ترامب ضد إيران

مباشر: قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنه سيتم التصويت على تشريع جديد هذا الأسبوع يحد من تحركات دونالد ترامب تجاه إيران.

وأرسلت "بيلوسي" رسالة إلى زملائها الديمقراطيين، أمس الأحد، مفادها أنه في الأسبوع الحالي سيقوم مجلس النواب الأمريكي بإدخال تشريع يحد من الأفعال العسكرية للرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإيران والتصويت عليه.

وأوضحت خلال الرسالة أن هذا التشريع مشابه للقرار الذي أدخله السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ.

وقالت: "يؤكد هذا التشريع من جديد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية من خلال تكليفه بأنه في حالة عدم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونجرس، فإن الأعمال العسكرية للإدارة تتوقف عن إيران في غضون 30 يوماً".

وكان السيناتور الديمقراطي "كين" أدخل يوم الجمعة الماضي قرار تشريعي لإجبار الكونجرس على مناقشة والتصويت على وقف مزيد من التصعيد في الأعمال القتالية مع إيران.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ما حدث في الأسبوع الماضي من إدارة ترامب والتي استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى، بأنه عبارة عن ضربات جوية عسكرية استفتزازية وغير مناسبة.

وأكدت أن من شأن ذلك أن يعرض أعضاء الخدمة والدبلوماسيين وغيرهم في الولايات المتحدة لخطر التصعيد الخطير بشأن التوترات مع إيران.

وألقى التصعيد الجيوسياسي في الأسبوع الماضي بآثاره السلبية على الأسواق العالمية.