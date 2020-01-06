إنفوجرافيك..منجزات برنامج "وافي" بالسعودية خلال 2019

الرياض – مباشر: أعلن برنامج البيع والتأجير على الخارطة "برنامج وافي" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن منجزات عام 2019.

وقال "وافي"، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين، إنه أصدر 96 رخصة خلال العام 2019، شملت 26 رخصة لبيع 31.66 ألف وحدة سكنية.

وأضاف "وافي"، أنه قام بتأهيل 85 مطوراً عقارياً خلال عام 2019، وقام بالعديد من الجولات الرقابية والزيارات الميدانية.

وأوضح "وافي" منجزاته خلال عام 2019 في الإنفوجرافيك التالي:

وحققت وزارة الإسكان السعودية، خلال عام 2019، خطوات متسارعة، مكنتها من تخطي مستهدفات العام، لكي تقطع شوطاً كبيراً، باتجاه مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة.

وأوضح برنامج "وافي" أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشروعات البيع على الخارطة، تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته.

ويقوم برنامج "وافي" يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي على الخارطة، وغيرها من الخيارات.

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