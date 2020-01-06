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الطيران المدني السعودية تكشف عن مستوى رضا المسافرين بمطارات المملكة

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الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن نسبة رضا المسافرين عبر مطارات المملكة العربية ، بلغت نحو 75 بالمائة هلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفقاً للاحصائية التي شارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر،فإن نسبة رضا المسافرين هي نفس النسبة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وسجل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79بالمائة، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ذات نسبة الرضا المُسجلة لشهر نوفمبر وهي: 79بالمائة، 68بالمائة، 76 بالمائة.

 

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