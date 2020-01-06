النشاط الخدمي في بريطانيا يرتفع بأعلى من التوقعات

مباشر: ارتفع نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، مع تحسن الآفاق السياسية للبلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة سجل 50 نقطة بالقراءة النهائية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، مقابل 49.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر هذه القراءة أفضل من التقديرات الأولية التي كانت تشير لتسجيل 49 نقطة، كما أنها جاءت أعلى تقديرات المحللين عند 49.1 نقطة.

وأظهرت البيانات أن تفاءل الشركات وصل لأعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2018، مع ارتفاع عدد الأعمال التي تتوقع تسارع النشاط على المدى القصير بعد حل المرحلة الأولى للبريكست.

وسجل معدل التوظيف في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً بأسرع وتيرة في 5 أشهر، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل منذ يوليو/تموز 2019.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أكد خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، بعد عدة تأجيلات للبريكست.

وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 1.3159 دولار.