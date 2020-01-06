أخبار عاجلة

الحكومة تعلن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل -
​"تهنئة وتعزية واعتذار".. ٨ مشاركات للسيسي في مناسبات الأقباط -
الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النشاط الخدمي في بريطانيا يرتفع بأعلى من التوقعات

Google+ Print
النشاط الخدمي في بريطانيا يرتفع بأعلى من التوقعات النشاط الخدمي في بريطانيا يرتفع بأعلى من التوقعات

مباشر: ارتفع نشاط قطاع الخدمات للقطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال ديسمبر/كانون الأول، مع تحسن الآفاق السياسية للبلاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة ماركت للأبحاث، اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة سجل 50 نقطة بالقراءة النهائية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول، مقابل 49.3 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.

وتعتبر هذه القراءة أفضل من التقديرات الأولية التي كانت تشير لتسجيل 49 نقطة، كما أنها جاءت أعلى تقديرات المحللين عند 49.1 نقطة.

 

وأظهرت البيانات أن تفاءل الشركات وصل لأعلى مستوياته منذ سبتمبر/أيلول 2018، مع ارتفاع عدد الأعمال التي تتوقع تسارع النشاط على المدى القصير بعد حل المرحلة الأولى للبريكست.

وسجل معدل التوظيف في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نمواً بأسرع وتيرة في 5 أشهر، كما ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع معدل منذ  يوليو/تموز 2019.

وكان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أكد خروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري، بعد عدة تأجيلات للبريكست.

 

وبحلول الساعة 10:54 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 1.3159 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

الدولار الأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

شركة أبحاث تتوقع أرباح 36 شركة سعودية بالربع الرابع

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"

"تداول": تنفيذ 16 صفقة خاصة على سهم "مهارة"