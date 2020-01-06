MixPanel.. أداة تعتمد على التعلم الآلي لتحليل سلوك العملاء

لا شك أن اختيار برمجيات وأدوات التحليلات المناسبة لعملك يعتبر من أهم العوامل التي تساعدك على اكتساب ميزة تنافسية قوية في السوق، حيث تلعب أدوات تحليل البيانات – مثل: أداة MixPanel – دورًا كبيرًا لتمكين أصحاب المشاريع والشركات من فهم العملاء ومتطلباتهم، ما يساعد على اتخاذ القرارات المناسبة باستمرار، وبناء إستراتيجيات تسويقية فعالة.
ما هي أداة تحليل البيانات MixPanel؟
Mixpanel هي أداة تحليل مُصممة لتسهل على الشركات فهم العملاء، وكيفية التفاعل معهم، حيث تقوم بتحليل الخطوات التي يتخذها العملاء للوصول إلى موقع الويب أو التطبيق. كما أنها تتابع كيف يتعامل العملاء المحتملين مع علامتك التجارية من البداية وحتى قيامهم بالشراء وتحويلهم إلى عملاء حقيقيين.
تقدم أداة MixPanel تحليلًا سلوكيًا معقدًا للمستخدمين عبر الإنترنت، كما أنها أصبحت أكثر قوة بفضل اعتمادها على تقنيات التعلم الآلي التي تُساعد في تحديد الأنماط الخفية للمستخدمين.
الجدير بالذكر أن أداة Mixpanel تتمتع بانتشار واسع، حيث تستخدمها الآن نحو 3000 شركة بما في ذلك: Airbnb، وUber وStripe، وغير ذلك الكثير.
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تقدم الأداة ثلاث خطط تسعيرية، حيث تختلف التكلفة اعتمادًا على ما تحتاجه شركتك من Mixpanel القيام به، وتأتي كما يلي:
- خطة البداية Starter Plan: وهي حزمة مجانية تتيح الوصول إلى جميع ميزات التحليلات لعدد غير محدود من حسابات الموظفين، ولكنها تسمح بتتبع 1000 عميل شهريًا فقط، وإمكانية الوصول إلى سجل البيانات لمدة 90 يومًا.
- خطة النمو Growth Plan: تبدأ بسعر 89 دولارًا شهريًا، وتضم كل شيء في الخطة الأولى؛ بالإضافة إلى إمكانية تتبع 25 ألف عميل شهريًا، والسماح بالوصول إلى سجل البيانات لمدة 12 شهرًا، مع إمكانية تشغيل 10 تنبؤات مرة واحدة. كما تتيح لك هذه الخطة إمكانية زيادة السعر مقابل إضافة بعض الميزات، مثل: خيار (الرسائل والتجارب) الذي يتيح لك إرسال رسالة مستهدفة للمستخدمين عن طريق الرسائل القصيرة، أو الاحتفاظ بمزامنة بياناتك، وإمكانية تصدير بيانات Mixpanel إلى حلول التخزين السحابية الخاصة بك.
- خطة المؤسسة Enterprise Plan: يتم تخصيص أسعار هذه الخطة، لذلك لا توجد أسعار مرئية على موقع الويب الخاص بالأداة، وتستهدف هذه الخطة الشركات الكبرى.